رئيس مدينة دمنهور يوجه بمتابعة انتظام العمل بالمواقف وتوافر المواد البترولية بمحطات الوقود

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أكد محمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، انتظام العمل بمجمع مواقف سيارات الأجرة بدمنهور والتزام السائقين بالتعريفة المقررة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمتابعة إنتظام العمل بمواقف سيارات الأجرة؛ وكذا متابعة توافر المواد البترولية بمحطات الوقود، وذلك عقب قرار لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من اليوم الخميس.

وكلف رئيس المدينة المهندس سمير أبو مندور ومحمد مسعود نائبا رئيس المدينة، بالمتابعة المستمرة والمرور على محطات الوقود والتأكد من توافر المواد البترولية.

وقررت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار المواد البترولية بقيمة تصل إلى 1.25 جنيه للتر، اعتبارا من صباح اليوم.

وبحسب بيان وزارة البترول، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار:



بنزين 95: بسعر 15 جنيها/ لتر

بنزين 92: بسعر 13.75 جنيه/ لتر

بنزين 80: بسعر 12.25 جنيه/ لتر

السولار: بسعر 11.50 جنيه/ لتر

الكيروسين: بسعر 11.50 جنيه/ لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات: 8500 جنيه/ طن.

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.