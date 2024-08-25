قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن منطقة محور صلاح الدين (فيلادلفيا) وفقًا للمسمى الإسرائيلي؛ هي منطقة منزوعة السلاح بحكم اتفاقية 2005، مشددًا أن هذه الاتفاقية تلزم إسرائيل بعدم وضع أي قوات فيها.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن العلاقة بين مصر وغزة لا تنظمها اتفاقية السلام مع إسرائيل؛ بل اتفاقية المعابر التي وقعت عام 2005، والتي تحدد أن الجانب الفلسطيني من المعابر تديره السلطة الوطنية الفلسطينية.

وتابع أن الإسرائيليين يحاولون انتهاز كل فرصة لخلخلة أي اتفاق دولي أو مطالب للأمم المتحدة في سبيل فرض سياسة الأمر الواقع.

ورفض مزاعم إسرائيل بأن المنطقة تحتوي على أنفاق تستخدم لتهريب الأسلحة، مؤكدًا أن مصر دمرت هذه الأنفاق مع سيناء منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يحتوي على شبكة من الأنفاق تحت الأرض بطول 500 كيلو، وهو ما يعنى أن حماس أقامت غزة ثانية تحت الأرض.

وأوضح أن إسرائيل تحاول من خلال هذه المزاعم أن توجد مبررًا لوجود قواتها في المنطقة، قائلا: «إسرائيل تحاول عمل مسمار جحا كما يقال؛ بأن يكون من حقها أن تضع قوة احتلال وهو أمر مصر ترفضه ويخبطوا راسهم في الحيط».

وأكد أن مصر ترفض هذا الأمر بشكل قاطع، وتطالب بتنفيذ الاتفاقية كما هي، معقبا: «مصر لا تقبل التفاوض في الموضوع من الأساس، لأن هناك اتفاقية واجبة التنفيذ».