الرئاسة الفلسطينية: قتل إسرائيل 5 فلسطينيين بغزة جريمة حرب

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، الاثنين، قتل إسرائيل 5 صحفيين أثناء تأديتهم واجبهم المهني في قصف استهدفهم بمستشفى ناصر جنوب قطاع غزة "جريمة حرب"، وطالبت المجتمع الدولي بتحرك عاجل لتوفير الحماية لهم ومحاسبة تل أبيب.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، تعقيبا على مقتل 5 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدفهم بمجمع ناصر الطبي وأسفر بالمجمل عن مقتل 15 فلسطينيا آخرين بينهم سائق مركبة إطفاء وطالب كلية طب في عامه السادس.

ووفق مراسل الأناضول، استهدف الجيش الإسرائيلي عبر مسيراته صحفيا كان يعمل في الطابق الأخير من مبنى الطوارئ المعروف باسم "الياسين" في المستشفى، ما أسفر عن مقتل الصحفي وسقوط قتلى وجرحى آخرين.

وحينما تجمع الصحفيون ورجال الدفاع المدني للقيام بمهامهم الإنسانية عاود الجيش استهدافهم مباشرة ما أسفر عن مقتل وإصابة المزيد من الفلسطينيين، وفق المراسل.

وقالت الرئاسة في البيان إنها تدين "بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع ناصر، والتي أدت إلى استشهاد خمسة من الصحفيين الفلسطينيين، أثناء تأديتهم واجبهم المهني والإنساني في تغطية حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا".

واعتبرت استهداف الصحفيين "انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية الصحفيين وحرية العمل الإعلامي".

كما عدت هذا الاستهداف "جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا، في محاولة منه لإسكات صوت الحقيقة الذي يمثله الإعلام الفلسطيني"، وفق البيان.

وطالبت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لـ"توفير الحماية للصحفيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه"، وذلك في ظل استمرار استهداف الصحفيين.

وحملّت الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة ووصفتها بـ "النكراء".

ودعت المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية ذات العلاقة إلى التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم الممنهجة ضد الإعلاميين الفلسطينيين فرسان الحقيقة.​​​​​​​

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيانين استشهاد 5 فلسطينيين في الاستهداف الإسرائيلي لمجموعة صحفيين في مجمع ناصر.

ويعد هذا الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين هو الثاني من نوعه في أقل من شهر، بعدما استهدف الجيش الإسرائيلي في 10 أغسطس الجاري، 6 صحفيين بينهم 5 من قناة الجزيرة.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية بغزة، يتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف القطاعات الحيوية والعاملين في المجال الإنساني، من مستشفيات وطواقم طبية وصحفية ورجال دفاع مدني، رغم المطالبات الحقوقية الدولية والأوروبية المتكررة بتجنب استهدافهم.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 62 ألفا و744 شهيدا، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا.