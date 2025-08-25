وكيل صحة شمال سيناء يخطط لإنشاء مخزن استراتيجي لتوفير الأدوية لمدة 3 أشهر

بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ومتابعة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء .

عقد الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، اجتماعًا بعد ظهر اليوم مع فريق إدارة الصيدلة والمخزن الإقليمي للأدوية، بحضور الدكتور محمد الوزير نائب مدير إدارة الصيدلة، والدكتورة آلاء عبد العظيم مدير التموين الدوائي، والدكتور محمود خضر مدير المخازن، والدكتور محمد رمضان مدير التخطيط الاستراتيجي بالمديرية، ومديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية.

وأوضح وكيل الوزارة أن الاجتماع جاء لمناقشة إنشاء مخزن استراتيجي جديد في شمال سيناء لتعزيز المخزون الدوائي والمستلزمات الطبية بالمحافظة، وضمان توفرها بشكل مستمر.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المخزن الاستراتيجي الجديد سيستوعب مخزونًا يكفي لمدة ثلاثة أشهر من الأدوية والمستلزمات الطبية لإمداد جميع الجهات الصحية بشمال سيناء، بما في ذلك مخازن التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل خلال المرحلة القادمة.

وأوصى وكيل الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة الجدوى بشكل أعمق، وتكون مهمة اللجنة فحص المخازن الحالية والبحث عن مكان مناسب وواسع لتأسيس المخزن الجديد، مشيرًا إلى أن هدف المشروع هو ضمان عدم انقطاع الإمدادات الدوائية والمستلزمات الأساسية، مشددًا على أهمية توفير الأدوية بشكل مستمر والحفاظ على المخزون الاستراتيجي، وضرورة وضع معدلات استهلاك أسبوعية لضمان تدفق الإمدادات الدوائية والمستلزمات الطبية دون انقطاع، مما يعزز قدرة المنظومة الصحية على تلبية احتياجات المواطنين في المحافظة.