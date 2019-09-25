دعوت داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي لمساءلة ترامب بسبب أوكرانيا

تعقد رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اجتماعًا مهمًا لأعضاء الحزب الديمقراطي اليوم الثلاثاء حيث تواجه ضغوطًا متصاعدة لبدء إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن مجموعة من النواب الديمقراطيين تحولت من التزام الحذر في قضية مساءلة الرئيس إلى دعم اتخاذ هذه الخطوة بعد الكشف عن قيام الرئيس ترامب بالضغط على الحكومة الأوكرانية للتحقيق مع جو بايدن، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 .

وقالت النائبة روزا ديلورو عن ولاية كونيتيكت وهي من المقربين من بيلوسي في بيان "مثل العديد من زملائي كنت أرفض الدعوة لإجراء تحقيق بهدف مساءلة الرئيس لأن هذا سيزيد من انقسام البلاد، وسينظر إليه على أنه إلغاء لانتخابات 2016، ثم التوجه إلى مجلس الشيوخ حيث سيبرئ النواب الجمهوريون الرئيس ترامب بغض النظر عن الأدلة ضده".

وأضافت "ولكن هذه الأفعال فيما يتعلق بانتخابات 2020، تشكل نقطة تحول".