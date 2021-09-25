أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم السبت، عن تواصل ارتفاع معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في البلاد، وذلك بعد تسجيل 1424 حالة إصابة جديدة اليوم.

وقالت وزارة الصحة - في بيانها الذي أوردته صحيفة "سترايت تايمز" السنغافورية- إن 3 أشخاص توفوا بسبب مضاعفات الإصابة بكوفيد-19، ما رفع عدد وفيات كوفيد-19 في البلاد إلى 76 حالة وفاة.

وحذرت السلطات من أن البلاد ستشهد موجة كبيرة من إصابات فيروس كورونا مع انتقال البلاد إلى مرحلة التعايش مع الفيروس.

وفي المجمل، سجلت البلاد أكثر من 85 ألفا و953 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.