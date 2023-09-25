الرجاء يعود للانتصارات بفوز متأخر على الاتحاد الرياضي التوركي بالدوري المغربي

عاد فريق الرجاء البيضاوي لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة دوري المحترفين المغربي.

وحقق الرجاء انتصارا صعبا ومتأخرا 1 / صفر على ضيفه الاتحاد الرياضي التوركي، مساء الأحد، في المرحلة الرابعة للمسابقة.

وتقمص النجم الجزائري يسري بوزوق دور البطولة في المباراة، التي أقيمت بملعب (محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء، بعدما أحرز هدف الرجاء الوحيد في الدقيقة 86.

وبذلك، ارتفع رصيد الرجاء، الذي تعادل مع الجيش الملكي والمغرب الفاسي في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة، إلى 8 نقاط في المركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد الاتحاد الرياضي التوركي، الذي تكبد خسارته الثانية على التوالي، عند 6 نقاط في المركز السادس مؤقتا.