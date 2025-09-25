 أسوشيتد برس ورويترز تطالبان إسرائيل بتوضيح ما حدث أثناء غارة أودت بحياة صحفيين الشهر الماضي - بوابة الشروق
الخميس 25 سبتمبر 2025 4:19 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

أسوشيتد برس ورويترز تطالبان إسرائيل بتوضيح ما حدث أثناء غارة أودت بحياة صحفيين الشهر الماضي

نيويورك - أسوشيتد برس
نشر في: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 4:05 م | آخر تحديث: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 4:05 م

طالبت اثنتان من كبرى وكالات الأنباء إسرائيل، بتوضيح ما حدث أثناء غارة استهدفت مستشفى في غزة الشهر الماضي، وأسفرت عن استشهاد خمسة صحفيين، ودعتا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان عدم تكرار ذلك مجدداً.

ودعت وكالتا "رويترز" و"أسوشيتد برس" – عبر مديرتي تحريرهما، أليساندرا جالوني وجولي بيس – الحكومة الإسرائيلية إلى توضيح ملابسات استشهاد هؤلاء الصحفيين، واتخاذ كل الخطوات اللازمة من أجل حماية من يواصلون تغطية هذا الصراع.

وجاء بيان الوكالتين بمناسبة مرور شهر على وقوع الغارة، واستشهد 5 صحفيين في الغارة، إلى جانب 17 شخصا آخرين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك