أسوشيتد برس ورويترز تطالبان إسرائيل بتوضيح ما حدث أثناء غارة أودت بحياة صحفيين الشهر الماضي

طالبت اثنتان من كبرى وكالات الأنباء إسرائيل، بتوضيح ما حدث أثناء غارة استهدفت مستشفى في غزة الشهر الماضي، وأسفرت عن استشهاد خمسة صحفيين، ودعتا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان عدم تكرار ذلك مجدداً.

ودعت وكالتا "رويترز" و"أسوشيتد برس" – عبر مديرتي تحريرهما، أليساندرا جالوني وجولي بيس – الحكومة الإسرائيلية إلى توضيح ملابسات استشهاد هؤلاء الصحفيين، واتخاذ كل الخطوات اللازمة من أجل حماية من يواصلون تغطية هذا الصراع.

وجاء بيان الوكالتين بمناسبة مرور شهر على وقوع الغارة، واستشهد 5 صحفيين في الغارة، إلى جانب 17 شخصا آخرين.