أوكرانيا تعلن إسقاط مقاتلة روسية من طراز سو-34

أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، إسقاط مقاتلة روسية من طراز "سو-"34" في منطقة زابوريجيا.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، عبر تطبيق تليجرام، إسقاط الطائرة الروسية نحو الساعة الرابعة صباح اليوم الخميس (01:00 بتوقيت جرينتش)، بينما كانت "سو-"34" "تنفذ هجوما إرهابيا على مدينة زابوريجيا باستخدام قنابل جوية موجهة".

ولم يتسن التحقق من هذه البيانات بشكل مستقل حتى الآن.

يذكر أنه تم تطوير الطائرة "سو-34"، وهي مقاتلة تكتيكية أسرع من الصوت، خلال الحقبة السوفيتية، ولكن لم يتم إنتاجها بكميات كبيرة إلا منذ عام 2006. وحتى الآن، تم تصنيع نحو 150 طائرة منها.