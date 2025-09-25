ويتكوف: خطة أمريكية من 21 نقطة لإنهاء حرب غزة

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدّمت خطة سلام مكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة لقادة دول عربية وإسلامية في اجتماع بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء.

وأعرب ويتكوف، في قمة كونكورديا في نيويورك، عن ثقته في تحقيق "نوع من الاختراق" في الأيام المقبلة، لكنه لم يُخض في التفاصيل، بحسب شبكة (سي إن إن).

وقال المبعوث عن الاجتماع بين ترامب ووفد أمريكي مع قادة دول عربية وإسلامية: "كانت جلسة مثمرة للغاية"، وأضاف: "قدّمنا ما نُسمّيه خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط من 21 نقطة، في غزة".

وتابع: "أعتقد أنها تُعالج المخاوف الإسرائيلية، وكذلك مخاوف جميع جيران المنطقة، ونحن متفائلون، بل واثقون، من أننا سنتمكن في الأيام المقبلة من الإعلان عن نوع من الاختراق".



كان بيان مشترك لقادة الدول العربية والإسلامية المشاركة في القمة متعددة الأطراف مع ترامب أكد ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة، باعتبارها "الخطوة الأولى نحو السلام".