هيلاري كلينتون تنتقد ترامب وكينيدي: تصريحاتهما عن اللقاحات والتوحد تهدد حياة الأمريكيين

انتقدت وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الديمقراطية للرئاسة عام 2016، هيلاري كلينتون، يوم الأربعاء تصريحات الرئيس دونالد ترامب ووزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونيور حول التايلينول واللقاحات والتوحد، ووصفتها بأنها "جنونية وخاطئة وقصيرة النظر".

وقالت كلينتون خلال ظهورها على برنامج "مورنينج جو" الذي تبثه شبكة "إم إس إن بي سي" إن "هذا سيؤدي إلى وفيات. هؤلاء الأشخاص يريدون حرفيا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء".

وأضافت أن تصريحات الإدارة تؤدي إلى ارتباك واسع بين الأمريكيين، محذرة من أن متابعة هذه "الهجمات المعادية للعلم" ستكلف أرواحا بالفعل.

وتأتي هذه الانتقادات بعد مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين شهد سلسلة من التصريحات غير المثبتة من الرئيس ووزير الصحة، وسط مخاوف من تأثيرها على الصحة العامة.

ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق فوري على هذه الانتقادات.