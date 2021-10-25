مدرب المنتخب: صلاح أفضل لاعب في العالم

أشاد ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر الأول، بالمستوى العالمي الذي يقدمه محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي.

وواصل صلاح تألقه في أوروبا، بعد أن سجل أمس الأحد 3 أهداف هاتريك في قمة الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي والتي جمعت ليفربول ضيفًا على مانشستر يونايتد بقمة الأحلام على ملعب أولد ترافورد.

وفاز ليفربول بنتيجة قاسية 5-0 على يونايتد في حضور الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي لم يتمكن من قيادة زملائه وأحلام جماهيره في إيقاف إعصار نجوم ليفربول الذين نجحوا في السيطرة على مجريات المباراة على مدار الـ90 دقيقة.

وكتب ضياء السيد، اليوم الإثنين، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) :" الأفضل في العالم ربنا يحفظك".

وحقق صلاح بعد مباراة ليفربول ويونايتد أرقام خيالية قياسية، أبرزها اعتلاء قمة الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 107 هدفًا، متخطيًا الفيل الإيفواري ديديه دروجبا صاحب الـ104 هدف.

كما استطاع صلاح في أن يصبح أول لاعب يسجل ثلاثية في ملعب "أولد ترافورد" بكل المسابقات منذ أكثر من 18 عامًا، منذ أن فعلها البرازيلي رونالدو رفقة ريال مدريد في أبريل 2003 بدوري أبطال أوروبا.

فضلا عن ذلك، فإن صلاح هو أول لاعب من ليفربول في التاريخ يسجل أمام مانشستر يونايتد في 3 مباريات متتالية بكل البطولات على ملعب "أولد ترافور".