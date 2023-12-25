 وكالة الأنباء الألمانية: إيران تأمل في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع مصر بعد 40 عاما من القطيعة - بوابة الشروق
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وكالة الأنباء الألمانية: إيران تأمل في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع مصر بعد 40 عاما من القطيعة

برلين - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 9:55 م | آخر تحديث: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 9:56 م

بعد أكثر من 40 عاما من العلاقات المتوترة، تأمل إيران في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء في طهران أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني صرح اليوم الاثنين، بأن "المحادثات واعدة حتى الآن، وأن كلا البلدين على مسار جيد للتغلب على خلافاتهما والبدء قريبا في فتح صفحة دبلوماسية جديدة".

وقال كنعاني إن إعادة إرساء العلاقات سوف تفيد ليس فقط الدولتين، وإنما أيضا العالم الإسلامي، وبالذات الفلسطينيين وسط الصراع الحالي في قطاع غزة.

يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي التقيا للمرة الأولى في نوفمبر الماضي على هامش المؤتمر الإسلامي في العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، اتفق الرئيسان على خطة عمل لحل الخلافات الماضية وتسهيل إعادة الدفء للعلاقات.

وذكر المكتب الرئاسي الإيراني أن الزعيمين تحدثا هاتفيا في الأسبوع الماضي؛ لبحث أخر التطورات في قطاع غزة وخطة العمل.

كما تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تناول الأوضاع في قطاع غزة، ومتابعة النقاش حول القضايا الثنائية بين البلدين، حسبما صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.

وقطع البلدان العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، قبل أن تُستأنف العلاقات من جديد بعد ذلك بـ11 عاماً، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح. وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة؛ لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين.

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