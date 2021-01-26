 القبض على ضابط شرطة ألماني بتهمة سرقة متجر مجوهرات - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 يناير 2021 8:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟

النتـائـج تصويت

القبض على ضابط شرطة ألماني بتهمة سرقة متجر مجوهرات

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 8:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 8:22 م

ألقت السلطات الألمانية القبض على ضابط شرطة من برلين بتهمة اقتحام متجر مجوهرات في ولاية بافاريا الواقعة جنوبي ألمانيا.

وقالت الشرطة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الضابط البالغ من العمر 30 عامًا متهم أيضا بسرقة هاتف ذكي وسيارة في بلدة بامبرج البافارية قبل اقتحام المتجر.

وتشتبه السلطات في أن الضابط وشريكه اقتحما المتجر بالسيارة، وحطما واجهته، ثم سرقا مجوهرات تقدر قيمتها بمئات آلاف اليورو.

ويُشتبه في أنهما سرقا السيارة الأولى والهاتف بعد أن زعما إنهم يريدان شرائهما عبر منصة على الإنترنت.

واستخدمت الشرطة البيانات من منصة الشراء عبر الإنترنت لتعقب المشتبه بهما.

وقالت الشرطة إن الضابط اعتقل في 19 يناير الجاري أثناء محاولته بيع الهاتف في محطة قطار في برلين، وتم اعتقال شريكه بعد ذلك بوقت قصير.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك