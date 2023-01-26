مستشارة للحكومة الألمانية تدعو المركزي الأوروبي لمواصلة رفع الفائدة

قالت مونيكا شنيتسر، وهي واحدة من بين "حكماء" ألمانيا الاقتصاديين الخمسة، إنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يستمر في رفع أسعار الفائدة الرئيسية لخفض التضخم.



وقالت رئيسة مجلس الخبراء الاقتصاديين، الذين يشار إليهم غالبا بأنهم "الحكماء الخمسة"، إن "البنك المركزي تحرك متأخرا، لكن الرفع السريع لأسعار الفائدة كان الرد السليم لارتفاع التضخم".



وتدافع شنيتسر عن رفع آخر لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع سعر فائدته الرئيسية بهذا القدر في ديسمبر. ويعقد الاجتماع المقبل لتحديد سعر الفائدة في الثاني من فبراير المقبل.



وقالت مساء أمس الأربعاء في النادي الدولي للصحفيين الاقتصاديين في فرانكفورت، إن المقلق هو أن خبراء الاستطلاع المهنيين لا يزالون يتوقعون أن يظل التضخم أعلى من نسبة 2% المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي، وذلك على المدى المتوسط.



لكن وفقا للمستشارة الاقتصادية للحكومة الألمانية، تجاوز التضخم في ألمانيا ذروته، وسيستمر في الهبوط على مدار العام الجاري.



ودعت شنيتسر الحكومة الألمانية ألا تعارض السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المقيدة ببرامج تحفيز مالي كبيرة للغاية. وقالت إن إجراءات التخفيف من حدة ارتفاع أسعار الطاقة يجب أن تكون المستهدفة بشكل أكثر.



وقالت شنيتسر إن "الاقتصاد الألماني اجتاز الربع الأخير بأفضل من المتوقع"، مشيرة إلى أن منشآت تخزين الغاز الطبيعي ممتلئة بشكل جيد، إضافة إلى وجود طقس معتدل.



ويتوقع مجلس الخبراء الاقتصاديين حاليا أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 2ر0% في عام 2023. بينما تتوقع الحكومة نموا بمعدل 2ر0%.



وسيجري المجلس تحديثا لتوقعاته في مارس المقبل.