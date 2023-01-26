أوكرانيا: طائرات قوات الدفاع تشن 16 ضربة على مواقع روسية‎‎

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الخميس أن طائرات قوات الدفاع شنت الليلة الماضية 14 غارة على مناطق تركيز جنود روس وغارتين على مواقع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لهم.

وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية - أن القوات الجوية الأوكرانية شنت خلال يوم أمس 14 غارة على مناطق تمركز العدو وغارتين على مواقع منظوماتها الصاروخية المضادة للطائرات. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير طائرتين معادتين من طراز سوخوي-25 ، وطائرة هليكوبتر Ka-52 وأربع طائرات بدون طيار من طراز اورلان-10 وطائرة Supercam بدون طيار.

وأضاف البيان أن وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية أصابت مركز قيادة و 12 منطقة تمركز قوة بشرية وأربعة مستودعات ذخيرة للقوات الروسية في اليوم الأخير".

وتابع "مع ذلك، شنت القوات الروسية، في اليوم الماضي، 37 غارة جوية و 10 ضربات صاروخية، شملت البنى التحتية المدنية لمدينتي دنيبرو وزابوروجيا، ونفذت 97 هجوما بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة أصابت مباني سكنية في مدينة خيرسون. وفي ضوء المعلومات، استخدم الروس ليلا 24 طائرة بدون طيار من طراز شاهد-136، تم تدميرها جميعا من قبل قوات الدفاع الأوكرانية".

وأوضح البيان "أن هناك تهديدا كبيرا بمزيد من الهجمات الجوية والصاروخية الروسية على أوكرانيا. مع ذلك، تكبد العدو خسائر عديدة ويواصل عملياته الهجومية في منطقتي باخموت ونوفوبافليفكا. وشنت القوات الروسية هجمات فاشلة في مدينتي ليمان وأفدييفكا".