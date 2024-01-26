محافظ الشرقية يشدد على تنفيذ الإزالة الفورية للتعديات الزراعية والبناء المخالف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق حملة لإزالة اقفاص حديدية وبلاط بحوض الدلالة على مساحة 6 قيراط وتمت الازاله الفورية على نفقة المواطن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

هذا وقد تمكنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالجديدة من إزاله بناء مخالف بدور أرضى بقريه ميت بشار التابعه للوحدة المحلية بالجديدة على مساحة 120متر و تم إيقاف الأعمال المخالفة و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس برفع الإشغالات المخالفة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة و لفتح الطريق وتوسعته أمام المارة والسيارات ولتحقيق السيولة المرورية وتقليل الازدحام والتكدسات المرورية.