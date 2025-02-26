 مقتل شخص وجرح آخر في هجوم بمسيرة إسرائيلية في شرق لبنان - بوابة الشروق
الأربعاء 26 فبراير 2025 8:13 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

مقتل شخص وجرح آخر في هجوم بمسيرة إسرائيلية في شرق لبنان

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 فبراير 2025 - 7:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 فبراير 2025 - 7:57 م

قتل شخص وأصيب شخص آخر في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، لسيارة على طريق الهرمل - القصر في البقاع شرق لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أنه كان تمّ الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد ستين يوماً من الأراضي اللبنانية.

ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الحالي. ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق بل قامت خلال الفترة التي بقيت فيها في جنوب لبنان بعمليات تفجير وتجريف ونسف. ولا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.  


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك