بريطانيا: انضمام 4 مقاتلات تايفون إلى مهمة الشرطة الجوية التابعة لحلف الناتو على ساحل رومانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، انضمام 4 مقاتلات تايفون إلى مهمة الشرطة الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" على ساحل رومانيا، وذلك في خضم الحرب الروسية على أوكرانيا.



يأتي هذا فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية، السبت، بأن قواتها دمرت بصواريخ مجنحة عالية الدقة عددا من مستودعات الأسلحة والذخيرة والوقود التابعة للجيش الأوكراني وسط وجنوبي البلاد.



وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في تصريح صحفي، إنّ صواريخ من طراز كاليبر مجنحة عالية الدقة أطلقت من البحر، دمرت الجمعة، مستودعا للذخيرة والأسلحة في مقاطعة جيتومير وسط أوكرانيا.



كما استهدف صاروخ مجنح عالي الدقة من طراز "أونيكس" موقع تخزين وقود قرب مدينة نيكولايف، كان يستخدم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية العاملة في جنوبي البلاد بالوقود، بحسب المصدر نفسه.



وأشار كوناشينكوف إلى ضرب ما مجموعه 117 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة، بينها 6 مراكز تحكم، و3 راجمات صواريخ، ومنظومة مضادة للطائرات من طراز إس-300، و9 مستودعات للأسلحة والذخيرة، وآخران للوقود، إضافة إلى عشرات مواقع القوات الأوكرانية ونقاط تمركز المعدات العسكرية.



وأكد أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أيضاً طائرتين حربيتين أوكرانيتين من طراز سو-25 وأخرى من طراز سو-24، بالإضافة إلى 6 طائرات مسيرة، كما دمرت صاروخا تكتيكيا أوكرانيا من طراز "توتشكا-أو".



وفي وقت سابق السبت، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، مقتل 16 ألفا و400 جندي روسي منذ بداية الهجوم العسكري الذي شنته موسكو على أوكرانيا حتى السبت.