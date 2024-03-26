قال رئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الحاكم في جنوب إفريقيا، إنه لن يدعم مسعى اقتراح بحجب الثقة عن رئيسة البرلمان، التي تواجه الاعتقال بسبب مزاعم بالفساد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن رئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي جويدي مانتاشي وصف الاقتراح الذي قدمه التحالف الديمقراطي المعارض الرئيسي ضد نوسيفيوي مابيسا نكاكولا بأنه "انتهازي".

وتوجهت مابيسا نكاكولا إلى المحكمة العليا في محاولة عاجلة لتأجيل القبض عليها على ذمة مزاعم بأنها قبلت رشاوى من أحد المقاولين عندما كانت وزيرة للدفاع. ومن المقرر صدور الحكم في 2 أبريل المقبل.

وقالت مانتاشي في مقابلة مع بلومبرج في مكتبها بجوهانسبرج اليوم الثلاثاء: "لا أعرف ما إذا كان بإمكاني التحدث نيابة عن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بشأن هذا الأمر في الوقت الحالي، لأنه لم يكن لدينا أى اجتماع للمجموعة البرلمانية للحزب حول هذا الموضوع، لكنني لن أؤيده".