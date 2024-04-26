إيران والصين تتفقان على تعاون عسكري أوثق

اتفق وزيرا الدفاع الصيني والإيراني، على تعاون عسكري أوثق على هامش اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون الذي يقام في كازاخستان، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) اليوم الجمعة.

وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني: "هناك حاجة لتحسين التعاون والتقارب على الجانبين لحل المشكلات الأمنية الإقليمية والدولية".

وجاءت تصريحاته عقب محادثات مع وزير الدفاع الصيني دونج جون في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

يشار إلى أن إيران معزولة دوليا على خلفية برنامجها النووي ودعمها للجماعات المسلحة غير الرسمية في الشرق الأوسط. وتعاملت مع هذا الوضع بتحسين العلاقات مع الصين وروسيا.

وفي مسعاها للعثور على شركاء جدد، انضمت طهران إلى منظمة شنغهاي للتعاون العام الماضي. وفي مطلع العام انضمت إلى منظمة بريكس وأعضائها الأساسيين وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وأصبحت الصين المستهلك الرئيسي للنفط الإيراني وشريك اقتصادي مهم. ووقع البلدان اتفاقية تعاون مدتها 25 سنة في 2021.