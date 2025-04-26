ضبط شخص تخصص فى تزوير المحررات بالشرقية

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ألقى قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن الشرقية، القبض على شخص تخصص فى تزوير المحررات والمستندات وترويجها مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الأمن العام مزاولة شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بمنطقة الزقازيق بالشـرقية- نشاط إجرامى تخصص فى تزوير الأختام والمحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

تم ضبطه بمشاركة الجهات المعنية بنطاق محافظة الشرقية، وعثر بمسكنه على (2 خاتم مزورين، الأجهزة والأدوات والمعدات المستخدمة فـى التزوير، أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير، مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات المشار إليها وارتكابه العديد من وقائع التزوير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.