محمد هاني: سأكون فخورا بهذا الجيل عند اعتزالي

قال محمد هاني ظهير أيمن الأهلي، إنه سعيد للغاية بالجيل الحالي من اللاعبين بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، مساء السبت.

أشار هاني عبر قناة الأهلي "لقد لعبت نهائي دوري الأبطال 7 مرات وحققت اللقب 4 مرات بينما خسرت 3 نهائيات".

وأضاف "أتشرف وفخور بأنني فرد في هذا الجيل، وسأكون سعيدا به عند الاعتزال".

وأتم محمد هاني تصريحاته "مبروك لنا كلنا، هذا الجيل لا يشبع، وبالنسبة لي أركز في العمل فقط، ولا أسعى لأي لقطة داخل الملعب".

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي ورقم 12 في تاريخ القلعة الحمراء.