نتنياهو يتراجع عن تلميحه بإمكان التوصل لصفقة «اليوم أوغدا»

تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، عن تصريح له بإمكانية الإعلان عن التوصل إلى صفقة مع حماس "اليوم أو غدا" وقال إنه لم يقصد هذا التاريخ تحديدا.

وقال نتنياهو في تصريح متلفز مقتضب: "إطلاق سراح مختطفينا هو في صدارة أولوياتنا، وآمل جدا أن نتمكن من الإعلان عن شيء بهذا الشأن. إن لم يكن اليوم – فغدا".

لكنه تراجع بعد ذلك بوقت قصير، وقال في بيان لمكتبه: "المقصد لم يكن بشكل ملموس (يشير) إلى اليوم أو غدًا، بل إلى الجهود الدائمة المبذولة للتوصل إلى صفقة".

من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر إسرائيلية مطلعة لم تسمها، إن "نتنياهو قصد القول إننا نعمل بجد وإن لم تتم صفقة اليوم فلن نستسلم"، وفق تعبيرها.

وادعت المصادر بالقول: "نمارس الضغط على حماس وكذلك ويتكوف (المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط) ونأمل في أخبار طيبة، لكن المقصود كان المستقبل القريب وليس بالضرورة اليوم أو غدا (...) كانت مجرد طريقة تعبير".

وخلّف تصريح نتنياهو المتلفز حماسة كبيرة لدى عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين توجهوا إلى منسق شئون الأسرى والمفقودين جال هيرش لطلب توضيحات بشأنه، وفق ما أوردته القناة السابعة العبرية.