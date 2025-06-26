تقرير: إسرائيل توقف إدخال المساعدات لغزة انتظارا لخطة الجيش

أوقفت إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مؤقت، حسبما كشف تقرير للقناة 12، ليل الأربعاء.



ووفقا لمصدر إسرائيلي، تم إيقاف إدخال المساعدات إلى القطاع المدمر "ريثما يقدم الجيش خطة لمنع حركة حماس من الاستيلاء على المساعدات"، حسبما طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وليل الأربعاء، أصدر نتنياهو وكاتس بيانا مشتركا، قالا فيه إن "حماس عادت للسيطرة على المساعدات الإنسانية الداخلة إلى شمال قطاع غزة وسرقتها من المدنيين".

ولطالما نفت الحركة هذا الاتهام، الذي وجهته لها إسرائيل مرارا وتكرارا.



كما ذكر بيان نتنياهو وكاتس أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بتقديم خطة خلال 48 ساعة، لمنع الحركة من السيطرة على المساعدات.

وقبيل بيان رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وجه وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش "إنذارا نهائيا" لنتنياهو، قال فيه: "أوقفوا المساعدات لحماس فورا، وإلا فلن أستمر في المشاركة بالحكومة"، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.

وقبل أكثر بقليل من شهر، وافق نتنياهو في اجتماع وزاري على إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة مجددا، بعد توقف استمر لما يقارب 3 أشهر.

لكن الحصول على بعض الطعام أصبح مغامرة محفوفة بالمخاطر في غزة، إذ قتل مئات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية أثناء توزيع المساعدات منذ سمحت إسرائيل بإدخالها مجددا.