كمبوديا تغلق المجال الجوي فوق مناطق الاشتباك مع تايلاند

أغلقت كمبوديا المجال الجوي فوق المناطق التي تشهد حاليا صراعا مسلحا مع تايلاند.

وجرى إبلاغ شركات الطيران بتغيير مسار رحلاتها لضمان سلامتها.

وفي الوقت نفسه، جرى تحديد حد أدنى لارتفاع الطائرات من أجل المسارات التي قد تكون معرضة للخطر بسبب احتمال تصعيد "العدوان العسكري من جانب القوات التايلاندية".

وقال الناطق باسم أمانة الدولة للطيران المدني في كمبوديا سين شانسيريفوتا لصحيفة "ذا بنوم بنه بوست" صباح اليوم السبت، إن قرار غلق المجال الجوي فوق منطقة الصراع يستند إلى استخدام تايلاند الأسلحة الثقيلة على ارتفاعات عالية ما قد يشكل خطرا على الطائرات التجارية.

وأشار شانسيريفوتا، إلى أن سلطات الحركة الجوية الكمبودية منعت أيضا تحليق الطائرات على ارتفاع أقل من 1200 متر في المنطقة بين مطار سيام ريب الدولي القديم وإقليم بايلين.

وأوضح: "لن يتم إلغاء، أو تقليل، عمليات الخطوط الجوية التي تمر فوق كمبوديا ولكن فقط يتم تغيير مسارها"، بحسب الصحيفة.

وتصاعدت حدة التوترات طويلة الأمد بين الجارتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا أمس الأول الخميس، عندما اندلعت اشتباكات على طول الحدود.

وقال الجيش التايلاندي، إنه أرسل طائرات مقاتلة لقصف مواقع كمبودية.

وردت كمبوديا بنيران المدفعية، مما أدى إلى إصابة مناطق تشمل بنية تحتية مدنية. وألقى كل طرف باللوم على الآخر في بدء الجولة الأخيرة.