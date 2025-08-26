رحلة الغذاء من المصنع إلى رف المتجر: ماذا يعني تاريخ الصلاحية؟

عند دخولك إلى أحد المتاجر الكبرى، قد لا يستغرق الأمر منك سوى لحظات لتقليب عبوة منتج غذائي والبحث بعينيك عن تاريخ انتهاء الصلاحية. هذا السلوك البسيط أصبح عادة يومية لدى معظم المستهلكين، فهو خط الدفاع الأول عن صحتنا، لكنه يثير تساؤلات مهمة: ما الذي يعنيه تاريخ الصلاحية حقًا؟ هل يشير فقط إلى جودة المنتج أم إلى مدى أمانه للاستهلاك؟ وما هي المعايير الدقيقة التي تعتمدها الشركات لوضع هذا التاريخ؟

في هذا التقرير، نأخذك في جولة خلف كواليس صناعة الأغذية، لنكشف كيف تُحدّد تواريخ انتهاء الصلاحية، ولماذا لا يجب تجاهلها، وما الذي يحدث فعليًا داخل المختبرات قبل أن تصل المنتجات إلى رفوف المتاجر، وذلك استنادًا إلى ما ورد في موقع Public Health & Food Safety.

* ما المقصود بالأطعمة منتهية الصلاحية؟

هي منتجات غذائية تجاوزت تاريخ الانتهاء الموصى به من قبل الشركة المصنّعة، والذي يُحدد للمستهلك متى يتوقف المنتج عن كونه صالحًا للاستخدام.

ويتم تحديد هذا التاريخ بناءً على اختبارات علمية دقيقة، تبيّن الفترة التي يكون فيها الطعام في أفضل حالاته من حيث النضارة والسلامة. بعد هذا التاريخ، قد تنخفض جودة المنتج، نتيجة تدهور خواصه، أو نمو البكتيريا الضارة، أو فقدان جزء من قيمته الغذائية.

* لماذا يجب عدم تناول الأطعمة منتهية الصلاحية؟

الالتزام بتاريخ الصلاحية ليس مجرد إجراء روتيني، بل أمر ضروري لحماية الصحة، إذ أن تجاهل هذا التاريخ قد يؤدي إلى التسمم الغذائي، ومضاعفات صحية خطيرة، وفي بعض الحالات، الوفاة.

ويجب التنويه إلى أن هذه التواريخ لا توضع بشكل عشوائي، بل تستند إلى دراسات دقيقة ومراقبة علمية طويلة الأمد.

* كيف تحدد الشركات تاريخ انتهاء الصلاحية لمنتجاتها؟

تختلف آلية تحديد تاريخ صلاحية المنتج حسب طبيعة المادة الغذائية والشركة المصنعة. وتستخدم المصانع مجموعة من الوسائل أبرزها:

1- نماذج رياضية لتقدير العمر الافتراضي الأمثل للمنتج.

2- اختبارات مخبرية، حيث يُخزَّن الطعام في ظروف قاسية مثل درجات حرارة مرتفعة، أو رطوبة عالية، أو نسب أكسجين مرتفعة لتسريع التدهور ومراقبته.

3- بعض الشركات تُعرّض المنتجات عمدًا لنمو العفن أو الخميرة أو مسببات أمراض مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا، لاختبار تحمّلها.

4- شركات صغيرة قد تعتمد ببساطة على تقليد تواريخ منافسيها لتجنب التكاليف الباهظة للاختبارات.

* العوامل المؤثرة في تحديد مدة صلاحية المنتجات الغذائية:

- خصائص المنتج نفسه

تختلف الأطعمة من حيث نسبة الرطوبة، الحموضة، والمحتوى الغذائي، ما يجعلها أكثر أو أقل عرضة للتلف.

- نوع التغليف

يلعب التغليف دورًا كبيرًا في حماية المنتج من العوامل الخارجية مثل الأكسجين، الرطوبة، والضوء، إضافةً إلى حمايته من الصدمات والخدوش أثناء النقل والتخزين.

- ظروف التخزين

مثل درجة الحرارة، مستوى الرطوبة، والإضاءة. على سبيل المثال: تخزين بعض الأطعمة في درجات حرارة مرتفعة قد يؤدي إلى تزنّخها وتلفها، حتى لو لم ينتهِ تاريخ صلاحيتها.

- طرق المعالجة

تؤثر طرق المعالجة بشكل مباشر على مدة صلاحية المنتج، إذ تُستخدم تقنيات معينة للحد من نمو الميكروبات، والحفاظ على جودة المنتج لأطول فترة ممكنة.

* أشهر 6 طرق معالجة غذائية تطيل من عمر المنتجات:

- البسترة

تسخين الطعام لدرجة حرارة معينة لفترة زمنية محددة للقضاء على الكائنات الدقيقة الضارة. تُستخدم خاصة في الألبان والعصائر.

- التعليب

وضع الطعام في عبوات مغلقة بإحكام وتعريضه للحرارة العالية، مما يقتل البكتيريا ويمنع إعادة التلوث، ما يمنح المنتجات المعلبة عمرًا طويلًا.

- التجميد

خفض درجة الحرارة إلى ما دون نقطة التجمّد، ما يُثبط نمو الميكروبات ويحافظ على قوام ونكهة ومغذيات الطعام.

- التجفيف

إزالة الماء من المنتج الغذائي، وهو ما يمنع نمو الكائنات الحية الدقيقة. تُستخدم هذه الطريقة للفواكه، الخضراوات، واللحوم.

- التخمير

عملية طبيعية تحول السكريات إلى كحول أو أحماض، ما يمنع البكتيريا الضارة ويُطيل صلاحية المنتج، إلى جانب تحسين النكهة والقوام.

- التغليف المفرغ من الهواء

إزالة الهواء من العبوة لخلق بيئة منخفضة الأكسجين تُبطئ نمو البكتيريا والفطريات، ما يحافظ على نضارة اللحوم، الأجبان، وغيرها.

* نصائح مهمة للمستهلكين:

- "الأفضل قبل" مقابل "يُستخدم قبل"

عبارة "الأفضل قبل" تعني أن المنتج قد يفقد جزءًا من نضارته أو جودته بعد هذا التاريخ، لكنه لا يُشكّل خطرًا صحيًا بالضرورة.

أما "يُستخدم قبل" فتعني أن المنتج قد يكون غير آمن للاستهلاك بعد هذا التاريخ.

- الالتزام بإرشادات التخزين

اتبع التعليمات الموجودة على عبوة المنتج بدقة، فبعض الأطعمة تتطلب تبريدًا أو تجميدًا حتى تبقى صالحة.

- الاعتماد على الحواس

إلى جانب تاريخ الصلاحية، استخدم حواسك في الحكم على جودة الطعام. تجنّب المنتجات ذات الرائحة الغريبة، التغيرات في الملمس، أو نمو العفن.

في الختام، تحديد تاريخ انتهاء الصلاحية هو نتاج علمي دقيق لضمان سلامتك كمستهلك، ورغم أن هذه التواريخ تُعدّ مرشدًا هامًا، فإن وعيك بالطعام وتخزينه الصحيح يلعب دورًا لا يقل أهمية في الحفاظ على صحتك.