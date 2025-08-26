إصابة 8 فلسطينيين خلال اقتحام جيش الاحتلال مدينة رام الله

أصيب 8 فلسطنيين، بينهم 3 بالرصاص الحي، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لوسط مدينة رام الله بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محلية قولها، إن "3 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي قرب سوق الخضار وسط رام الله، فيما اعتلى قناصة الاحتلال عددا من أسطح المباني".

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه جرى نقل 3 مصابين إلى المستشفى، وأحدهم طفل أصيب بالرصاص الحي في الظهر قرب سوق الحسبة، وشاب أصيب في اليد، وآخر بالفخذ، إضافة إلى مسن أصيب بالرصاص المطاطي، و5 إصابات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، بينها حالتان لسيدتين حامل.

ووفق الوكالة، "اعتقل الاحتلال أيضا 3 مواطنين على الأقل عند المنطقة المحاصرة وسط رام الله والبيرة، فيما أطلق الاحتلال الرصاص المطاطي صوب مركبة للصحفيين، ما أدى إلى أضرار في المركبة، فيما قمع جنود الاحتلال المشاركين في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال في مركز بلدنا بمدينة البيرة".