الزمالك يواجه بيراميدز وديًا الخميس المقبل

يخوض نادي الزمالك مباراة ودية أمام نظيره بيراميدز في الخامسة مساء يوم الخميس المقبل، باستاد الدفاع الجوي في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة توسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

واتفق الجهاز الإداري لفريق الزمالك مع نظيره بنادي بيراميدز على خوض المباراة بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الذي طلب خوض وديتين في الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخرى يوم 8 أكتوبر المقبل، لكنه لم يتم الاتفاق على طرف المباراة الثانية حتى الآن.

ويستعد الزمالك لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.