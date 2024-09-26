صدق الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر على قرار بدء تسكين طلاب وطالبات المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم بالوجه البحري والقبلي، لطلاب وطالبات سنوات النقل والفرق النهائية من مختلف الكليات.

ويتاح الاستعلام عن نتيجة القبول في المدن الجامعية للطلاب المتقدمين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29سبتمبر الجاري، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة؛ على أن يبدأ التسكين الفعلي للمقبولين يوم 1 أكتوبر.

وأشارت الجامعة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إلى أن الخطوات المتبعة للمقبولين في السكن الجامعي هي:

1ـ دفع مصروفات السكن الجامعي السنوي على كود (6451) والرجوع لموقع الجامعة لإداخل الرقم القومي، والرقم المرجعي بإيصال سداد فوري لطباعة ملف التسكين والاستمارات المرفقة بالنتيجة؛ وهي:

ـ نتيجة الطالب.

ـ إخطار الإسكان.

ـ استمارة الكشف الطبي.

ـ طلب الالتحاق بالمدن الجامعية.

ـ استمارة ضمان سداد الرسوم.

ـ استمارة التسكين/التعليمات/ الإخلاء.

ـ إقرار عدم الزواج (للطالبات).

ـ إقرار سداد.

2ـ التوجه لدفع مصروفات السكن الجامعي الشهرية طبقًا لفئة السكن المقرر للطالب وطبقًا لرغبته على كود فوري (65830).

3ـ التوجه إلى المدينة محل السكن بنتيجة الطالب، وملف يحتوي على الآتي:

ـ كافة الاستمارات المشار إليها مع ملئ استمارة ضمتن سداد الرسوم وختمعا من جهة عمل الضامن.

ـ 4 صور شخصية.

ـ 2 صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي (الطالب/ولي الأمر/الضامن) مع الاطلاع على الأصل.

ـ إيصال سداد مصروفات السكن السنوي فوري مكبر على مود (6451)لكافة الطلاب الملتحقين بالسكن.

ـ إيصال سداد مصروفات تحصيل السكن الجامعي الشهري على كود (65830) لطلاب السكن الاقتصادي فقط ـ مع التأكد من شهر الدفع بإيصال فوري.

4ـ يتم دخول كافة الطلاب والطالبات موقع الجامعة بعد سداد المصروفات الشهرية، لطباعة إخطار استلام بوتات التغذية للشهر المستحق وتقديمه للمختص .

5ـ بالنسبة للحالات الخاصة: عليهم التقدم إلى الإدارات العامة للمدن الجامعية للطلاب والطالبات خلال أيام الجداول المعلنة، وإحضار المستندات الدالة على الحالة (وفاة والد بنفس العام الدراسي/مرض مزمن.. إلخ).

كما شددت الجامعة على الطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالسكن الجامعي التقدم بشهادة تفيد الحصول على لقاح فيروس كورونا (الجرعتين).