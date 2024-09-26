إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأكتوبر

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أصيب 8 أشخاص بجروح وكدمات بالجسد إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوجود حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر.

دفعت القوات الأمنية بالخدمات الامنية مدعومين بسيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وبوصول القوات الأمنية وبالفحص تبين أن السائق اختلت عجلة القيادة منه، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه إصابة 8 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.