وزير الدفاع الألماني يحذر من مخاطر تسلح روسيا

حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في خطاب ألقاه أمام البرلمان الليتواني من مخاطر التسلح الروسي.

وقال بيستوريوس، اليوم الخميس، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس: "نشهد كيف تعمل روسيا على زيادة إنتاج الأسلحة بسرعة وبناء قواتها المسلحة بشكل كبير. كل هذا لا يدع مجالا للشك: بالنسبة لروسيا - روسيا (فلاديمير) بوتين - أوكرانيا هي مجرد البداية".

وأضاف الوزير: "القوات المسلحة الألمانية مستعدة لتصبح ركيزة أساسية للردع التقليدي والدفاع في أوروبا"، مشيرا في ذلك إلى دور جيش بلاده كمحور لنقل القوات بسرعة من المحيط الأطلسي إلى الجناح الشرقي.

ووعدت الحكومة الألمانية شريكتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ليتوانيا، بأنها ستنشر هناك بشكل دائم لواء قتاليا جاهزا للقتال وقادرا على العمل بشكل مستقل. ومن المتوقع أن يصبح هذا اللواء جاهزا للعمل بحلول عام 2027. وتأتي هذه الخطوة كرد فعل على الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا وتأخذ في الاعتبار الوضع الأمني ​​المتغير في أوروبا.

ومن المقرر أن يضمن اللواء وجودا دائما لما يصل إلى 5 آلاف جندي، وستكون مواقعهم المستدامة في رودنينكاي وروكالا. ومن المقرر في البداية تطبيق حل انتقالي في ثكنات ليتوانية بالقرب من العاصمة فيلنيوس. وكانت هناك شكوك متكررة حول ما إذا كانت ليتوانيا تسير في استعدادتها الخاصة وفق الجدول الزمني المحدد.