لافروف يتهم الناتو والاتحاد الأوروبي بالتدخل المباشر في حرب أوكرانيا

ألقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مرة أخرى باللوم على الغرب في حرب أوكرانيا.

واتهم لافروف ،على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس ، حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي بإعلان "حرب حقيقية" على موسكو من خلال أوكرانيا.

وقال إن عدم الامتثال لميثاق الأمم المتحدة يؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم ويضاعف الصراعات الإقليمية.

وتابع أن "خير مثال على ذلك هو الأزمة في أوكرانيا التي نجمت عن الغرب أجمع ، والذي يريد الناتو والاتحاد الأوروبي من خلال أيديهم إعلان حرب حقيقية على بلدي وقد أعلنوها بالفعل، وهم متورطون فيها بشكل مباشر".

وتشن روسيا حربا واسعة النطاق ضد أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف في انتهاك للقانون الدولي.

وتدعم دول الاتحاد الأوروبي والناتو كييف بالإمدادات العسكرية والمساعدات المالية.





