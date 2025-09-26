تنطلق اليوم، الجمعة، النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر بمشاركة تسعة فرق من ست قارات، تحت شعار "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة، و هو الحدث العالمي الذي تنظمه مصر للعام الثاني على التوالي.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: ماجديبورج الألمانى - كاليفورنيا إيجلز الأمريكى - الشارقة الإماراتى، المجموعة الثانية : الأهلى - فيزبريم المجرى - سيدنى الأسترالى، المجموعة الثالثة: الزمالك - برشلونة - توباتي البرازيلى.

و تنطلق اليوم مباريات البطولة بلقاء الشارقة الإماراتي وكاليفورنيا إيجلز الأمريكي، يليه الزمالك و توباتي البرازيلي في تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء، وتختتم مبارات اليوم بلقاء الأهلي و سيدني الأسترالي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

فازت فرق أوروبية بـ 16 نسخة من أصل 17 نسخة سابقة من البطولة، باستثناء النسخة الثانية عام 2002، عندما توج السد القطري باللقب متفوقًا على نادي ماغديبورج ومنذ ذلك الحين، لم يحقق فريق غير أوروبي المركز الثاني إلا ثلاث مرات، بينما لُعبت النهائيات التسع الأخيرة بين فرق أوروبية.

وتشهد البطولة العالم التي نخبة من أفضل أندية العالم، مشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم ففي برشلونة يوجد حارس المرمى إميل نيلسن، والجناح الأيمن أليكس جوميز، ولاعب الخط الأمامي لودوفيك فابريجاس، أو قلب الدفاع دومين ماكوك، بالإضافة إلى النجوم الصاعدة بيتار سيكوسا، وجورجي سيكوسا، وإيان باروفيت.

يضم فريق ماجديبورج الثنائي الأيسلندي عمر إنجي ماجنوسون وجيسلي ثورجير كريستيانسون في تشكيلته، بالإضافة إلى لاعب الخط ماغنوس ساوجستروب أو قلب الدفاع فيليكس كلار، بينما شكّل نادي فيزبرم تشكيلة رائعة تضم لوكا سيندريتش، ونديم ريميلي، أفضل لاعب في العام الماضي، وإيفان مارتينوفيتش ومعمبأربعة لاعبين مصريين وهم علي زين، وأحمد عادل، وأحمد هشام، ويحيى الدرع العائدين إلى وطنهم.

بينما يضم فريقا الأهلي والزمالك العديد من المواهب، حيث ينضم إليهما لاعبون محليون وأساطير مصرية مثل أحمد الأحمر.

وتقام مواجهات نصف النهائي وتحديد المراكز يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، ويقام النهائي ومباراة الميدالية البرونزية يوم الخميس 2 أكتوبر.