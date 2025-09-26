صناعة الأدوية السويسرية تحذر من تحول جذري بعد قرار التعريفات الجمركية الأمريكية

أعرب رئيس رابطة شركات أدوية سويسرية اليوم الجمعة، عن خيبة أمل قطاع صناعة الأدوية في سويسرا إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات الأدوية إلى الولايات المتحدة.

وقال رينيه بوهولتسر، رئيس رابطة إنترفارما التي تضم 23 شركة أبحاث دوائية سويسرية، في حديثه لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية "إس.آب.إف"، إنه تم بذل الجهود لمنع "التحول الجذري" المتمثل في فرض رسوم جمركية على المنتجات الصيدلانية.

وأضاف أنه لم يتم فرض رسوم جمركية على المنتجات الدولية في العالم قبل ذلك، "لأنه من غير المنطقي تقديم الأدوية للمصابين بأمراض خطيرة بأسعار باهظة بينما تستفيد الدولة من ذلك".

وفي البداية، لم تُعلق أكبر شركتي أدوية سويسريتين وهما نوفارتس وروش، على إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية عند سؤالهما.

ومع ذلك، قد تضمنان شروطًا أفضل، حيث يطبق قرار ترامب فقط على منتجات الشركات التي لا تُصنّع في الولايات المتحدة، في حين تمتلك الشركتان مصانع في الولايات المتحدة، وأعلنتا بالفعل عن استثمارات كبيرة في الدولة حيث قالت روش إنها ستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 50 مليار دولار، في حين ستضخ نوفارتس 23 مليار دولار.

وتبني شركة روش حاليا منشأة إنتاج جديدة لمنتجات علاج السمنة في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية.

ومنذ أغسطس تخضع السلع السويسرية لرسوم جمركية بنسبة 39% في الولايات المتحدة، في حين تم استثناء المنتجات الدوائية من هذه الرسوم حتى الآن.

وتُشكّل المنتجات الصيدلانية 50% من الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة، مما يُسهم في تحقيق فائض تجاري كبير، والذي كان السبب وراء فرض رسوم جمركية أمريكية مرتفعة.

كما تساهم الصناعات الدولية بحوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي لسويسرا.