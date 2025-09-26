وزير الخارجية الألماني فاديفول يحذر روسيا: الناتو مستعد لرد قوي

حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ، يوم الخميس، روسيا من رد قوي ومرن من حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أعقاب حوادث الطائرات المسيرة الأخيرة في المجال الجوي الأوروبي.

وفي حديثه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال فاديفول أن الاختراقات الحدودية الأخيرة تثبت أن روسيا لا تفهم سوى الإجراءات القوية لحماية المصالح والحريات الأوروبية ، مشددا على أن الناتو قادر على الرد في أي وقت.

وجاءت تصريحات فاديفول بعد رصد طائرات مسيرة في عدة مطارات في الدنمارك، وهي حوادث وصفتها السلطات بأنّها "هجوم هجين".

وقال مسؤولون دنماركيون إنهم ليس لديهم معلومات كافية حتى الآن لتحديد هوية المسؤولين، بينما نفت روسيا أي تورط لها في بيان صادر عن سفارتها في كوبنهاجن.

وانتقد فاديفول روسيا ووصفها بأنها دولة لا تحترم النظام الدولي القائم على القواعد، كما حدث في أوكرانيا خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف فاديفول أن القوات المسلحة الألمانية سوف يجري تعزيزها لحماية الحرية، حيث يخطط وزير الدفاع بوريس بيستوريوس للاستثمار بشكل كبير في قدرات الدفاع الجوي.

كما أكد على تضامن دول الناتو، مرددا ما ذكره السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، الذي أشار إلى أن الحلف سيدافع عن كل شبر من أراضيه.