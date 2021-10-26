أمير توفيق: أفشة أصعب صفقة واجهتها في الأهلي

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، عن أصعب الصفقات التي واجهته خلال فترة همله داخل الفريق الأحمر.

وقال أمير توفيق في حوار تلفزيوني لقناة الأهلي: «من أصعب الصفقات التي قابلتها هي التعاقد مع محمد مجدي أفشة من بيراميدز».

وأضاف: «كذلك التعاقد مع أليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو،

أما عن أسهل الصفقات فكشف عنها أمير توفيق قائلا: «كانت التعاقد مع بدر بانون وكهربا».

وشدد أمير توفيق: «كنا نتابع كريم فؤاد لمدة موسم ونصف قبل التعاقد معه، كذلك بيرسي تاو كنا نتابعه من قبل ما يطلب موسيماني التعاقد معه».

وكان الأهلي قد نجح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في التعاقد مع كل من «كريم فؤاد من النجوم، حسام حسن من سموحة، بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي، لويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني، ومصطفى البدري من الإنتاج الحربي».