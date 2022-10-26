رئيس الوزراء الباكستاني يختتم زيارة إلى السعودية بعد لقاء ولي العهد

أنهى رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، اليوم الأربعاء، ثاني زيارة له إلى المملكة العربية السعودية والتي استمرت يومين، وعقد خلالها لقاء مع ولي العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تركز على تطوير العلاقة بين الرياض وإسلام آباد في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، أن نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وسفير المملكة لدى باكستان، نواف بن سعيد المالكي، كانا في وداع رئيس الوزراء الباكستاني بمطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عقد مساء أمس اجتماعا مع رئيس الوزراء الباكستاني، استعرضا خلاله "العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية".

وأدى رئيس الوزراء الباكستاني مناسك العمرة بعد وصوله إلى جدة قادما من الرياض، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، قبل مغادرته البلاد.

وكان شريف وصل إلى العاصمة السعودية أمس الأول الاثنين، في زيارة للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار.