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شارك النجم المصري محمود حسن تريزيجيه مساء اليوم السبت في مباراة الريان ضد الأهلي والتي حسمها التعادل الإيجابي، في إطار منافسات مسابقة الدوري القطري للمحترفين موسم 2024-25.

واستضاف ملعب «أحمد بن علي المونديالي» معقل الرهيب، مباراة الريان ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري القطري اليوم السبت.

أحرز سيكو عمر يانسان هدف الضيوف الأول في الدقيقة الرابعة، وعدل روجر جيديس النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ28.

وأضاف إريك إكسبوسيتو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الـ37، بينما عاد جيديس ليُعدل النتيجة مجددًا رفقاء تريزيجيه في الدقيقة الـ65.

وبتلك النتيجة يأتي رفقاء تريزيجيه في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل و4 هزائم.