إعلام إسرائيلي: الهجوم على إيران تم بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن إسرائيل كانت على تنسيق كامل مع الولايات المتحدة قبل بدء الهجوم على إيران.



وقالت الصحيفة: "قبل الهجوم الإسرائيلي على إيران، كان هناك تنسيق كامل بين إسرائيل والولايات المتحدة، رغم التسريبات التي خرجت من البنتاغون في الأيام الأخيرة بشأن الاستعدادات الإسرائيلية".

كما أشارت تقارير أمريكية إلى أن الانفجارات في إيران هي عبارة عن "بدء الهجوم الإسرائيلي على العاصمة الإيرانية"، ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين أن إسرائيل شنت ضربات جوية في إيران.

وذكر الجيش أنه يهاجم "بشكل موجه بدقة أهدافًا عسكرية في إيران وذلك ردًّا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة، والجيش على أهبة الاستعداد هجوميًا ودفاعيًا حيث نتابع التطورات من إيران ووكلائها".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، يتابعان التطورات، من مقر وزارة الأمن من الغرف المحصّنة تحت الأرض.