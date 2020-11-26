تركيا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، إن 28351 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في تركيا خلال 24 ساعة ماضية، وهي المرة الأولى منذ يوليو التي تم فيها إدراج الحالات التي لا تظهر عليها أعراض في الأرقام الإجمالية.

ولم تنشر أنقرة إلا مؤخرا فقط الإحصاء اليومي لعدد الأشخاص الذين ثبت إصابتهم بالفيروس وظهرت عليهم أعراض.

وانتقدت جمعيات طبية الحكومة لتلاعبها بالبيانات.

ورفض قوجة اليوم تلك المزاعم ، مدعيا أمام الصحفيين في أنقرة أن الحكومة تقدم أرقامًا دقيقة.

وحث الأتراك على الالتزام بالقواعد، مشيرا إلى حدوث زيادة كبيرة في الحالات الجديدة في بعض المدن، بما في ذلك إسطنبول، أكبر مدن تركيا، والعاصمة أنقرة.

وقال قوجة إن 168 شخصا توفوا بسبب كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية. ويمثل هذا أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ أن أعلنت تركيا عن أول وفيات في مارس الماضي.

وقال قوجة إن تركيا ستدرس إجراءات جديدة في الأسابيع المقبلة، مضيفا أن هذه قد تشمل فرض قيود على المسافرين القادمين من دول معينة.

وعلى الرغم من التصاعد الأخير في عدد الحالات الجديدة، امتنعت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة عن فرض قيود صارمة، باستثناء حظر التجول الليلي في عطلة نهاية الأسبوع وبعض القيود الطفيفة على الحياة الاجتماعية التي فرضتها الأسبوع الماضي.

وأضاف قوجة أن تركيا وقعت في غضون ذلك صفقة لشراء 50 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا من شركة سينوفاك الصينية تحصل عليها خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير.