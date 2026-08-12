الاتحاد الأوروبي يتعهد بمليوني يورو مساعدات لكولومبيا بعد الزلزال

أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، ‌اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعدات بقيمة مليوني يورو (للسكان المتضررين جراء ⁠الزلزال الذي وقع في كولومبيا.

وكتبت فون دير لاين على منصة إكس "مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم لكولومبيا بكل ‌ما ⁠في وسعه. ونخصص مليوني يورو لدعم السكان المحليين في المناطق الأكثر تضررا"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ويعد الزلزال الذي ⁠بلغت قوته 7.4 درجة، الأكثر تدميرا في كولومبيا ⁠هذا القرن وأودى بحياة ما لا يقل ⁠عن 250 شخصا.

وتمكن عمال الإنقاذ من انتشال امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى في كولومبيا أمس الثلاثاء، بعد مرور ما يقرب من 30 ساعة على وقوع الزلزال المدمر، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وكانت المرأة محاصرة في الطابق الثاني من المبنى المكون من خمسة طوابق الذي انهار.

وقال رجل الإطفاء سانتياجو سانشيز لمحطة كاراكول الإذاعية إن عملية الإنقاذ كانت معقدة واستمرت حوالي 16 ساعة.

واضطر رجال الإنقاذ إلى شق طريقهم لأسفل مسافة "سبعة أو ثمانية أمتار" لتحرير المرأة.

وقال سانشيز إن حالة المرأة"جيدة، بالنظر إلى الظروف". وأضاف أنهم يعتقدون أن 24 شخصا آخرين ما زالوا مدفونين تحت أنقاض المبنى، وأن جهود الإنقاذ مستمرة.

ويعتبر خبراء الكوارث أن الساعات الـ72 الأولى بعد وقوع زلزال كبير تمثل الفترة الحاسمة للعثور على الناجين. وبعد انقضاء تلك الفترة، تُظهر التجارب أن فرص نجاة الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض تنخفض بشكل حاد.