إسبانيا تعلن تفكيك شبكة متهمة باستغلال مهاجرات قاصرات ونقلهن إلى فرنسا

أعلنت الشرطة الإسبانية، أمس الثلاثاء، تفكيك شبكة إجرامية يشتبه في تورطها بتجنيد مهاجرات قاصرات من مراكز رعاية في جزيرة غران كناريا ونقلهن إلى البر الرئيسي في إسبانيا وفرنسا، حيث يُعتقد أن بعضهن تعرضن للاستغلال الجنسي.

وقال الحرس المدني الإسباني إن التحقيق بدأ بعدما عادت فتاة مهاجرة من فرنسا إلى إسبانيا، وكانت سابقا تحت رعاية السلطات في جران كناريا، وأبلغت المحققين بأنه جرى تجنيدها بعد تلقيها وعدا بالحصول على عمل، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وأوضح الحرس المدني في بيان أن المحققين رصدوا حالات مشابهة لفتيات غادرن مراكز الرعاية من دون وثائقهن الشخصية، قبل أن يتبين لاحقا وجود صلة بين اختفائهن ورحلات جوية إلى البر الرئيسي الإسباني.

وبحسب التحقيقات، كانت الشبكة تستغل هشاشة أوضاع الفتيات وتعرض عليهن مساعدتهن على مغادرة جزر الكناري، قبل تزويدهن بهويات أو وثائق سفر مزورة وتنظيم انتقالهن جوا وبرا.

وقال الحرس المدني إن الهدف كان "تسهيل مغادرتهن الجزر، ثم نقلهن لاحقا إلى البر الرئيسي في إسبانيا وفرنسا"، حيث يشتبه في أن بعضهن تعرضن للاستغلال الجنسي.

وأضاف أنه تمكن من إنقاذ ضحيتين ومنع أربع قاصرات أخريات من مغادرة الجزر.

وأوقفت السلطات خمسة أشخاص، بينهم قاصر، خلال خمس عمليات تفتيش نفذتها في جران كناريا.