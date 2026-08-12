قالت نائبة وزير التجارة دياه رورو إيستي إن صادرات إندونيسيا من الأغذية والمشروبات بلغت 25ر6 مليار دولار، لتحتل المرتبة الرابعة بين أكبر الدول المصدرة في هذا القطاع على مستوى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يمكن زيادته أكثر، في ظل تشجيع وزارة التجارة المنتجين المحليين للأغذية والمشروبات على توسيع نطاق انتشارهم في الأسواق الدولية، من خلال الاستفادة من شبكات إندونيسيا التجارية العالمية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وذكرت إيستي، في مقر وزارة التجارة في جاكرتا أمس الثلاثاء أن "صادراتنا من الأغذية والمشروبات تبلغ حاليا 25ر6 مليار دولار. ونحتل المرتبة الرابعة، بالمقارنة مع دول آسيان الأخرى."

وتأتي إندونيسيا بعد تايلاند، التي تتصدر المنطقة بصادرات من الأغذية والمشروبات تبلغ قيمتها 17 مليار دولار، تليها فيتنام بصادرات تبلغ 8ر8 مليار دولار، ثم سنغافورة بـ 5ر6 مليار دولار.

وسلطت إيستي الضوء على الإمكانات الهائلة للسوق العالمية، مؤكدة مجددا التزام الوزارة بدعم الشركات المستعدة للتصدير على دخول الأسواق الخارجية.

وتستعين وزارة التجارة حاليا بالملحقين التجاريين ومراكز ترويج التجارة الإندونيسية في 33 دولة لربط الشركات الإندونيسية بالمشترين المحتملين في الأسواق العالمية.