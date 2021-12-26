جهاز تعمير سيناء: تسليم كل مواطن 5 أفدنة ومنزل علي مساحة 200 متر

قال ناجي إبراهيم، مدير عام منطقة تعمير شمال سيناء، إن الدولة منذ 2014 وهي تنشئ العديد من المشروعات التنموية وذلك بعد تهميش دام فترة طويلة، مضيفًا أن عام 2022 سيكون عام الإنجازات وجني ثمار المشروعات التنموية في سيناء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، مساء السبت، أن من ضمن المشروعات التي تعمل الدولة عليها في سيناء هو المشروعات السكنية لخدمة أهالي سيناء، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يستلم كل مواطن منزل علي مساحة 200 متر بالإضافة إلي 5 أفدنة كاملة المرافق والطرق والصرف الصحي.

واستكمل، أن الأراضي الزراعية بالمحافظة جاهزة وممتد لها شبكة ري بالكامل وجاهزين للزراعة، وقد تساعد الدولة بالمبيدات والكيماوي، مضيفًا أنه أنه يجرى العمل فى مد القرى والتجمعات ببئر العبد والشيخ زويد بشبكات الكهرباء كان آخرها تزويد مناطق الشيخ زويد ب 4 أكشاك كهرباء.

وأضاف، أن هناك 17 تجمع تنموي سكني في سيناء، منهم 10 في شمال سينا، و7 في جنوب سيناء، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتحهم هذا العام ويتم العمل حاليًا على 946 منزل الآن.