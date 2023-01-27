«الإنذار الأخير» يناقش معالجة شح المياه والجفاف بالحلول الخضراء على قناة الحرة

يواصل برنامج "الإنذار الأخير" الذي يذاع اليوم الجمعة تسليط الضوء على ما توصلت إليه التجارب والأبحاث في الولايات المتحدة الأميركية لإنقاذ كوكب الأرض من خطر الاحتباس الحراري وخفض الفاتورة الباهظة لتغير المناخ ومواجهة آثاره.

وقال رئيس شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN) ، حسان الشويكي " نحن متحمسون جدا لهذا البرنامج البيئي في وقت يئن فيه كوكب الأرض من كوارث عديدة تهدد وجوده." وتابع الشويكي: " ترغب "الحرة" من خلال "الإنذار الأخير" في تلبية حاجة ملحة لبرامج تعرض المشكلات وتقدم الحلول وفقا لآخر ما توصلت إليه الأبحاث والعلوم في الولايات المتحدة".

يبث البرنامج كل يوم جمعة الساعه الثانية بتوقيت القاهرة، ومن المواضيع التي يتناولها البرنامج التحول إلى وسائل النقل الكهربائية وخطة شركات النقل التي تهدف للوصول إلى "صفر انبعاثات"، التخفيف من سخونة المدن- مدينة لوس أنجلوس نموذجاً- واعتماد أنظمة إضاءة "خضراء"، إنشاء مبان حديثة وتجهيز مبان قديمة وإدارتها بوسائل مستدامه لتصبح خالية من الانبعاثات.

كما يغوص البرنامج في أسباب وطرق معالجة شح المياه والجفاف المتزايد والحلول "الخضراء" التي اعتمدتها مدن وولايات أميركية لتتخلص من مشكلات الجفاف، مثل صناعة الخرسانة ووحدات البناء بأساليب مستدامة بعضها مستخرج من مواد بلاستيكية كانت تغزو المحيطات وتملأ المكبات.



