وزير خارجية تركيا: قوة مصر في صالحنا لأنها دولة مهمة بالمنطقة

إسطنبول 27شباط/فبراير (د ب ا)قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تطور العلاقات بين بلاده ومصر يصب في مصلحتهما وينعكس إيجابا على استقرار ورخاء المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، مع وزير الخارجية سامح شكري لدى استقبالهما سفينة المساعدات المصرية في ولاية مرسين جنوبي تركيا، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وشكر تشاووش أوغلو مصر حكومة وشعبا على تضامنها مع ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في السادس من فبراير الجاري.

وأوضح أن مصر كانت من أوائل الدول التي بادرت في إرسال مساعدات إنسانية إلى المتضررين من الزلزال في تركيا.

وأضاف: "السفينة المصرية الأولى جلبت كمية كبيرة من المساعدات، وكذلك وصلتنا مساعدات عبر الطائرات، والآن وصلت السفينة المصرية الثانية التي تحمل مساعدات تقدر بـ520 طنا وتتضمن مواد غذائية وألبسة ومستلزمات طبية ومواد سكنية".

وتابع: "الصداقة والأخوة تظهران في الأوقات الحرجة، ومصر حكومة وشعبا أظهرت بأنها صديقة وشقيقة لتركيا في هذه المحنة، لذا نشكرها مجددا".

وتابع: "نفتح صفحات جديدة في علاقاتنا مع مصر، واللقاء الذي جمع الرئيس رجب طيب أردوغان بالرئيس عبد الفتاح السيسي في الدوحة كان مثمرا للغاية، وخلال لقائي مع الوزير شكري في مطار أضنة قبل قليل، تناولنا الخطوات الواجب الإقدام عليها لتعزيز علاقات البلدين".

واستطرد: "مصر بلد مهم بالنسبة لمنطقة البحر المتوسط وللعالم العربي وللعالم الإسلامي ولفلسطين ولأفريقيا، من مصلحتنا جميعًا أن تكون مصر قوية".

وقال: "أنا على ثقة بأننا سنعمل سويا لتعزيز علاقاتنا نحو الأفضل، وتواجد أخي سامح شكري اليوم في تركيا أمر مهم لنا، ونقدم له جزيل الشكر لهذه الزيارة".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن ثقة بلاده بقدرة تركيا على تجاوز آثار الزلزال في أقرب وقت.

وأكد شكري أنّ بلاده "ستبقى بجانب شقيقتها تركيا" وأنّ العلاقات بين البلدين سترتقي لأفضل مستوى.

وردا على سؤال للأناضول حول إمكانية عقد قمة بين الرئيسين أردوغان والسيسي، قال شكري: "بالتأكيد، ستكون هناك اتصالات في الوقت المناسب وفقا لرؤية الرئيسين".