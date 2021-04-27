إيران تسجل نحو 21 ألف إصابة جديدة و462 حالة وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، 462 حالة وفاة، و20 ألفا و963 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، وفق ما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، إن إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيران منذ بداية تفشي الوباء ارتفع بذلك إلى 70 ألفا و532 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة مليونين و438 ألفا و193 إصابة، تعافى منهم مليون و907 آلاف و190 شخصا.

من جانبه، قال وزير الصحة، سعيد نمكي - في تصريح تليفزيوني - إنه تم تسجيل 3 إصابات بسلالة "كوفيد-19" الجنوب افريقية في جنوب إيران، فيما قال رئيس مركز إدارة الأمراض الوبائية، محمد مهدي جويا، إنه لم تتم اكتشاف حالات إصابة بالسلالة الهندية حتى الآن.