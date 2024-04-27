كوريا الشمالية تؤكد التزامها بإطلاق المزيد من الأقمار الاصطناعية

أكدت كوريا الشمالية، اليوم السبت، التزامها بإطلاق المزيد من أقمار الاستطلاع الاصطناعية هذا العام بعد إطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس في مداره في شهر نوفمبر الماضي.

وقال متحدث باسم الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي (ناتا) في كوريا الشمالية، لم يُذكر اسمه، إن بيونج يانج "سوف تقوم بمهمة هامة لتعزيز قدراتها في مجال الاستطلاع الفضائي كما هو مخطط لها لرصد ومراقبة التحركات العسكرية والمحاولات العدوانية للولايات المتحدة وغيرها من القوات المعادية"، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

كانت كوريا الشمالية قد وضعت أول قمر اصطناعي للتجسس،" ماليجيونج-1"، في مداره في نوفمبر عام 2023 بعد محاولتين فاشلتين في شهري مايو وأغسطس في ذلك العام ، وتعهدت بإطلاق ثلاثة آخرين هذا العام.

ولم تكشف بعد عن أي جدول زمني لعمليات الإطلاق، لكنها أعادت تأكيد الخطة مرارا وتكرارا من خلال وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقال المتحدث إن "الولايات المتحدة تقوم ببناء جيش فضائي كبير فوق شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة بها بهدف نهائي هو شن هجوم نووي وقائي"، متهما واشنطن باحتمالية تصعيد حرب فعلية في المنطقة،بحسب التقرير الذي أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال المتحدث إن لكوريا الشمالية الحق في تطوير الفضاء واستخدامه كوسيلة عسكرية للدفاع عن النفس، مكررا موقف البلاد بشأن تطوير الفضاء.

كان مصدر حكومي كوري جنوبي قد أفاد في وقت سابق من الشهر الجاري بانه من المحتمل أن تكون كوريا الشمالية قد أنهت استعداداتها لإطلاق قمرها الاصطناعي الثاني للاستطلاع.

وأضاف المصدر أنه من المرجح أن يتزامن الإطلاق مع حدث سياسي كبير في كوريا الشمالية من المقرر أن يعقد الشهر الجاري.