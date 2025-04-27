سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا في المصانع المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025.



وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز عند 38900 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي عند 38250 جنيها للطن.

استقر سعر حديد المصريين عند 36900 جنيه للطن.

استقر سعر حديد الجارحي عند 36000 جنيه للطن.

استقر سعر حديد الجيوشي عند 36000 جنيه للطن.

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37000 جنيه للطن.

فيما جاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

استقرت سعر أسمنت النصر ليصل عند 3385 جنيهًا للطن.

استقر سعر أسمنت وادي النيل عند 3350 جنيها للطن.

استقر سعر أسمنت السويس عند 3350 جنيها للطن.

استقر سعر أسمنت المخصوص عند 3410 جنيهات للطن.

استقر سعر أسمنت السويدي نحو 3640 جنيها للطن.

استقر سعر أسمنت حلوان عند 3400 جنيه للطن.



